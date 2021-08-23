"Вест Хэм" разгромил "Лестер"
Фото: твиттер "Вест Хэма"
В рамках 2-го тура АПЛ "Лестер" проиграл "Вест Хэму".
"Вест Хэм" - "Лестер" 4:1
Голы: Форнальс, 26 - 1:0, Бенрахма, 56 - 2:0, Тилеманс, 69 - 2:1, Антонио, 80 - 3:1, Антонио, 84 - 4:1
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 89), Бенрахма (Нобл, 88), Боуэн.
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 81), Барнс (Дака, 64), Варди (Ихеаначо, 81), Перес.
Удаление: Перес (40).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18