"Вест Хэм" разгромил "Лестер"

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"Вест Хэм" разгромил "Лестер"Фото: твиттер "Вест Хэма"

В рамках 2-го тура АПЛ "Лестер" проиграл "Вест Хэму".

"Вест Хэм" - "Лестер" 4:1

Голы: Форнальс, 26 - 1:0, Бенрахма, 56 - 2:0, Тилеманс, 69 - 2:1, Антонио, 80 - 3:1, Антонио, 84 - 4:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 89), Бенрахма (Нобл, 88), Боуэн.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 81), Барнс (Дака, 64), Варди (Ихеаначо, 81), Перес.

Удаление: Перес (40).

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