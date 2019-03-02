"Вест Хэм" разобрался с "Ньюкаслом" в 29-м туре АПЛ

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"Вест Хэм" разобрался с "Ньюкаслом" в 29-м туре АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ "Вест Хэм" на своём поле выиграл у "Ньюкасла" со счётом 2:0. Голы в свой актив записали Деклан Райс и Марк Нобл.

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" - 2:0

Голы: Райс, 7 - 1:0, Нобл, 42 (пенальти) - 2:0.

"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 79), Лансини, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Огбонна, Эрнандес (Арнаутович, 70).

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Лежен, Ласселс, Шер (Дамметт, 65), Лонгстафф (Диаме, 46), Ритчи, Альмирон, Хэйден (Атсу, 79), Рондон, Перес.

Благодаря этой победе "Вест Хэм" закрепился на девятом месте в турнирной таблице первенства, а "Ньюкасл" остался на 14-й строчке.

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