"Вест Хэм" разорвал контракт с Уилшером

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшер покинул клуб, сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Лондонский клуб досрочно расторг с футболистом контракт, который действовал до лета 2021 года. Стоит отметить, что зарплата 28-летнего хавбека в клубе составляла около шести миллионов евро в год.

Уилшер выступал за "Вест Хэм" с 2018 года, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Арсенал", "Болтон" и "Борнмут". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два гола. Двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

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