"Вест Хэм" с минимальным счетом обыграл "Тоттенхэм"

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"Вест Хэм" с минимальным счетом обыграл "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" в домашнем матче 36-го тура АПЛ проиграл "Вест Хэму".

Единственный гол забил полузащитник гостей Майкл Антонио. Отметим, что это первый матч "шпор" на новом стадионе.

"Тоттенхэм Хотспур" - "Вест Хэм Юнайтед" - 0:1 (0:0)

Гол: Антонио, 67.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Янссен, 77), Дэйвис, Санчес, Фойт, Эриксен, Дайер, Алли (Ваньяма, 85), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Льоренте, 66).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Огбонна, 85), Арнаутович (Лукас, 80), Снодграсс (Обианг, 77), Антонио, Фелипе Андерсон.

"Вест Хэм" с 46 очками расположился на 11 строчке в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" с 70 очками занимает 3 место.

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