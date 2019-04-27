"Вест Хэм" с минимальным счетом обыграл "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" в домашнем матче 36-го тура АПЛ проиграл "Вест Хэму".
Единственный гол забил полузащитник гостей Майкл Антонио. Отметим, что это первый матч "шпор" на новом стадионе.
"Тоттенхэм Хотспур" - "Вест Хэм Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Антонио, 67.
"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Янссен, 77), Дэйвис, Санчес, Фойт, Эриксен, Дайер, Алли (Ваньяма, 85), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Льоренте, 66).
"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Огбонна, 85), Арнаутович (Лукас, 80), Снодграсс (Обианг, 77), Антонио, Фелипе Андерсон.
"Вест Хэм" с 46 очками расположился на 11 строчке в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" с 70 очками занимает 3 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14