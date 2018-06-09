"Вест Хэм" сделал официальное предложение по хавбеку "Лацио"

"Вест Хэм" сделал официальное предложение по полузащитнику "Лацио" Фелипе Андерсону.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "молотобойцы" проинформировали "орлов" о готовности купить 25-летнего бразильца за 20 миллионов евро плюс бонусы.

Впрочем, "Лацио" вряд ли устроит такое предложение, поскольку ранее римский клуб требовал за Андерсона 40 миллионов.

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