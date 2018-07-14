"Вест Хэм" сделал предложение экс-полузащитнику "Шахтёра"

"Вест Хэм" хочет подписать бывшего полузащитника "Шахтёра" Бернарда, сообщает португальская пресса.

Лондонский клуб предлагает 25-летнему бразильцу контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год, а также подписной бонус в размере 7 миллионов.

Отметим, что на Бернарда, который этим летом покинул "Шахтёр" в статусе свободного агента, также претендует "Бенфика".

Не пропустите: Ярмоленко назвал причину перехода в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru