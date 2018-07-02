Лондонский "Вест Хэм" сделал предложение по форварду "Ниццы" Алассану Плеа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" готовы заплатить за 25-летнего француза более 30 миллионов евро.

"Вест Хэм" пытается опередить в борьбе за Плеа "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Фулхэм".

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