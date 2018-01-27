"Вест Хэм" сделал предложение по хавбеку "Норвича"

"Вест Хэм" сделал предложение по трансферу полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "молотобойцы" готовы заплатить за 21-летнего англичанина 13,7 миллионов евро.

В этом сезоне Мэддисон сыграл за "Норвич" 31 матч, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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