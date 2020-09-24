"Вест Хэм" следит за защитником "Ростова"

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"Вест Хэм" следит за защитником "Ростова"

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к центральному защитнику "Ростова" Деннису Хаджикадуничу.

По информации Sport Bladet, "молотобойцы" переключили внимание на 22-летнего шведа после неудачных попыток заполучить Джеймса Тарковски из "Бернли" и Весле Фофана из "Сент-Этьена".

Сумма возможного трансфера оценивается в 6,65 миллионов евро.

Хаджикадунич выступает за "Ростов" с июля 2018 года, сыграл 38 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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