"Вест Хэм" согласовал контракт с Пеллегрини

Лондонский "Вест Хэм" определился с кандидатурой нового главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "молотобойцы" уже согласовали контракт с наставником "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэлем Пеллегрини.

Стороны договорились о сотрудничестве сроком на три года. В ближайшее время о назначении чилийского специалиста будет объявлено официально.

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