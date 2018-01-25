"Вест Хэм" согласовал трансфер хавбека "Интера"

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"Вест Хэм" согласовал трансфер хавбека "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "молотобойцы" уже согласовали переход 25-летнего португальца. Вскоре клубы объявят о сделке официально.

Известно, что "Вест Хэм" возьмёт Мариу в аренду до лета 2018 года без опции последующего выкупа. Этот трансфер обойдётся лондонцам в 1,1 миллиона евро.   

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