Лондонский "Вест Хэм" согласовал трансфер защитника "Барселоны" Марлона, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, клубы договорились о переходе 22-летнего бразильца грядущим летом. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Марлон выступал за "Барселону" с 2016 года, сыграл три матча. Сдавался в аренду "Ницце".

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