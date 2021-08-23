"Вест Хэм" согласовал трансфер защитника "Челси"

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"Вест Хэм" согласовал трансфер защитника "Челси"

Фото инстаграм Курта Зума

"Вест Хэм" договорился с "Челси" о переходе центрального защитника Курта Зума, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, сумма сделки должна составить 35 миллионов евро, однако трансфер всё ещё может сорваться.

Дело в том, что француза не устраивают личные условия контракта, предлагаемые "молотобойцами".

26-летний Зума в стартовавшем сезоне принял участие только в одном матче.

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