"Вест Хэм" согласовал трансфер Зума

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"Вест Хэм" согласовал трансфер ЗумаФото: инстаграм Зума/Автор неизвестен

Французский защитник лондонского "Челси" Курт Зума перейдет в "Вест Хэм", сообщает TF1.

По информации источника, клубы и футболист договорились о трансфере. Сумма перехода составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Соглашение француза будет рассчитано на пять лет.

В прошедшем сезоне он принял участие в 36 матчах, в которых забил пять голов.

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