"Вест Хэм" стал автором уникального достижения в Лиге Европы

Фото твиттер "Вест Хэма"

Лондонский "Вест Хэм" переписал историю Лиги Европы по итогам противостояния с "Севильей" в 1/8 финала.

"Молотобойцы" после гостевого поражения 0:1 дома победили с аналогичным счётом, а в овертаймах забили еще раз и прошли дальше.

"Вест Хэм" стал первым клубом из Англии, которому удалось выбить "Севилью" из ЛЕ.

Ранее испанцы вылетали от "Порту", "Ганновера" и "Славии".

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