"Вест Хэм" стал еще одним участником 1/16 финала Кубка Англии

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"Вест Хэм" стал еще одним участником 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Вест Хэм" в компенсированное время одолел "Шрусбери" и вышел в следующий раунд. Единственный гол на счету Риса Берка.

"Вест Хэм" – "Шрусбери" - 1:0 (0:0)
Гол: Берк, 112 - 1:0

"Вест Хэм": Харт, Берк, Огбонна, Байрэм (Сабалета, 90), Масуаку, Каллен, Обианг, Айю (Арнаутович, 69), Лансини, Оксфорд (Нобл, 69), Тони Мартинес.

"Шрусбери": Хендерсон, Нсиала, Сэдлер, Лоу (Болтон, 101), Райли (Доддс, 74), Нолан, Годфри, Огого, Беклз, Уолли (Родман, 78), Пэйн (Морис, 84).

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