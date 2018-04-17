"Вест Хэм" – "Сток Сити" - 1:1 (обзор)

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"Вест Хэм" – "Сток Сити" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Сток Сити".

Не пропустите: "Вест Хэм" ушёл от поражения в матче со "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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