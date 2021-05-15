Фото: twitter.com/westham

В рамках 36-го тура АПЛ "Вест Хэм" сыграл вничью с "Брайтоном".

"Вест Хэм" так и остался на шестом месте, "Брайтон" - на 17-м.

"Брайтон" - "Вест Хэм" 1:1

Голы: Уэлбек, 84 - 1:0, Бенрахма, 87 - 1:1

"Брайтон": Санчес, Берн, Уэбстер, Уайт, Модер, Альсате (Лаллана, 67), Гросс, Джаханбахш (Тау, 73), Биссума, Троссард (Зекири, 83), Уэлбек.

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Доусон, Соучек, Лингард, Райс, Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 64), Антонио.

Читайте также: "Саутгемптон" обыграл "Фулхэм" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru