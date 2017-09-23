"Вест Хэм" теряет Антонио

Полузащитник "Вест Хэма" Мичейл Антонио травмировался в матче шестого тура АПЛ против "Тоттенхэма".

27-летний футболист получил повреждение паха и был заменён на 28-й минуте встречи.

В стартовавшем сезоне Антонио сыграл за "Вест Хэм" 5 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru