"Вест Хэм" теряет Чичарито

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, травмировался в расположении сборной Мексики, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, у 29-летнего нападающего выявлено повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он пропустит ближайшие матчи "молотобойцев".

В этом сезоне Чичарито сыграл за "Вест Хэм" 13 матчей и забил 4 гола.

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