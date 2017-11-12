"Вест Хэм" теряет Чичарито

Теги вест хэм юнайтедхавьер эрнандес

"Вест Хэм" теряет Чичарито

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, травмировался в расположении сборной Мексики, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, у 29-летнего нападающего выявлено повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он пропустит ближайшие матчи "молотобойцев".

В этом сезоне Чичарито сыграл за "Вест Хэм" 13 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Мойес хочет избавиться от Арнаутовича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов