"Вест Хэм" теряет Куяте

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"Вест Хэм" теряет Куяте

Хавбек "Вест Хэма" Шейху Куяте травмировался на тренировке на сборе команды в Австрии, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, 27-летний сенегалец повредил колено. Сроки восстановления футболиста составят порядка одного месяца.

Таким образом, Куяте пропустит старт предстоящего сезона. Скорее всего, он вернётся в строй только к матчу 3-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (26 августа).

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