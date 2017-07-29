"Вест Хэм" теряет Лансини

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"Вест Хэм" теряет Лансини

Хавбек "Вест Хэма" Мануэль Лансини травмировался на тренировке команды, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 24-летний аргентинец получил повреждение колена и теперь работает по индивидуальной программе.

Из-за этой травмы Лансини не поможет "молотобойцам" в ближайших товарищеских матчах.

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