"Вест Хэм" теряет Ярмоленко

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко снова травмировался.

Сообщается, что у украинца диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра.

Сроки восстановления 30-летнего футболиста составят от трёх до четырёх недель.

В текущем сезоне Ярмоленко провёл за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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