"Вест Хэм" торгует хавбека "Барселоны"

"Вест Хэм" торгует полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "молотобойцы" заинтересованы в аренде 25-летнего хавбека с возможностью выкупа его контракта по ее окончании. Однако "сине-гранатовые" настаивают на полноценном трансфере португальца уже в это межсезонье.

В настоящее время Гомеш восстанавливается от травмы. Вернуться в строй он сможет через 1-2 месяца.

Напомним, "Кристал Пэлас" усилился хавбеком "Вест Хэма". | soccernews.ru