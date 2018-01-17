"Вест Хэм" требует у "Челси" 23 миллиона евро за Кэрролла

"Челси" не оставляет попыток приобрести нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, главный тренер лондонцев Антонио Конте настаивает на покупке форварда в летнее трансферное окно. "Молотки" оценивают футболиста в 23 миллиона евро.

В этом сезоне 29-летний Кэрролла провел за "Вест Хэм" 14 матчей и забил 2 гола.

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