"Вест Хэм" – "Уотфорд" - 2:0, "Сток Сити" – "Брайтон" - 1:1 (обзоры)

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"Вест Хэм" – "Уотфорд" - 2:0, "Сток Сити" – "Брайтон" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 27-го тура английской Премьер-лиги.

"Вест Хэм" – "Уотфорд" - 2:0 

"Сток Сити" – "Брайтон" - 1:1

Не пропустите: "Эвертон", "Вест Хэм" и "Суонси" побеждают в 27-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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