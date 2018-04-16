"Вест Хэм" ушёл от поражения в матче со "Сток Сити"

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"Вест Хэм" ушёл от поражения в матче со "Сток Сити"

В рамках 34-го тура АПЛ "Вест Хэм" на своём поле едва не проиграл "Сток Сити". "Гончары" на 79-й минуте матча вышли вперёд благодаря усилиям Питера Крауча, однако гол Энди Кэрролла позволил "молотобойцам" добыть хотя бы одно очко.

"Вест Хэм" – "Сток Сити" - 1:1

Голы: Крауч, 79 - 0:1, Кэрролл, 90 - 1:1.

"Вест Хэм": Харт, Крессуэлл, Масуаку (Лансини, 81), Сабалета, Огбонна, Фернандеш (Эрнандес, 76), Нобл, Жоау Мариу (Кэрролл, 86), Куяте, Арнаутович, Райс.

"Сток Сити": Батленд, Зума, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Шакири, Ндиайе, Собхи (Кэмерон, 62), Аллен, Бауэр (Крауч, 70), Диуф (Айрленд, 87).

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