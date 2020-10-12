"Вест Хэм" усилился опытным защитником
Защитник "Уотфорда" Крэйг Доусон перешел в "Вест Хэм", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
"Молотобойцы" арендовали футболиста до окончания нынешнего сезона с правом последующего выкупа.
30-летний Доусон выступает за "Уотфорд" с 2019 года, провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Рэдклифф Боро", "Рочдейл", "Вест Бромвич Альбион" и "Болтон Уондерерс". Сыграл три матча за олимпийскую сборную Великобритании.
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