"Вест Хэм" уступил "Эвертону"
В рамках 32-го тура АПЛ "Эвертон" добыл выездную победу над "Вест Хэмом".
"Вест Хэм" - "Эвертон" 0:2
Голы: Зума, 5 - 0:1, Бернард, 33 - 0:2
"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Райс, Обианг (Антонио, 46), Лансини, Арнаутович (Диангана, 67), Снодграсс, Диоп, Перес (Эрнандес, 46).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Гуйе, Андре Гомеш, Сигурдссон (Дэвис, 85), Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 90), Кэлверт-Льюин (Тосун, 88).
Предупреждения: Ришарлисон (42), Райс (64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|77
|2
|Ливерпуль
|31
|76
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Уотфорд
|31
|43
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14