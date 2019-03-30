"Вест Хэм" уступил "Эвертону"

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"Вест Хэм" уступил "Эвертону"

В рамках 32-го тура АПЛ "Эвертон" добыл выездную победу над "Вест Хэмом".

"Вест Хэм" - "Эвертон" 0:2

Голы: Зума, 5 - 0:1, Бернард, 33 - 0:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Райс, Обианг (Антонио, 46), Лансини, Арнаутович (Диангана, 67), Снодграсс, Диоп, Перес (Эрнандес, 46).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Гуйе, Андре Гомеш, Сигурдссон (Дэвис, 85), Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 90), Кэлверт-Льюин (Тосун, 88).

Предупреждения: Ришарлисон (42), Райс (64).

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" сильнее "Уотфорда" и другие результаты 32-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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9 Уотфорд Уотфорд 31 43
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11 Эвертон Эвертон 31 40
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