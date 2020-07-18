"Вест Хэм" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 36-го тура АПЛ

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"Вест Хэм" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 36-го тура АПЛ

"Вест Хэм" обыграл "Уотфорд" в матче 36-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев голами отметились Майкл Антонио, Томаш Соучек и Деклан Райс.

"Вест Хэм" - "Уотфорд"- 3:1 (3:0)

Голы: Антонио, 6 - 1:0, Соучек, 10 - 2:0, Райс, 36 - 3:0, Дини, 49 - 3:1.

"Вест Хэм": Фабяньски, Обгона, Крессуэлл, Диоп, Джонсон, Нобл, Пабло Форнальс (Алле, 73), Соучек, Райс, Антонио (Бальбуэна, 90+4), Боуэн (Ярмоленко, 81).

"Уотфорд": Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Масина (Мариаппа, 46), Клеверли, Дукуре (Чалоба, 72), Хьюз, Уэлбек (Жоау Педру, 86), Дини (Грэй, 67), Сарр.

"Вест Хэм" с 37 баллами занимает 15 место в турнирной таблице. "Уотфорд" с 34 очками занимает 17 позицию.

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