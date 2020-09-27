"Вест Хэм" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном"

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"Вест Хэм" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном"

В рамках 3-го тура АПЛ "Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон".

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4:0

Голы: Боуэн, 17 - 1:0, Боуэн, 57 - 2:0, Хименес (аг), 66 - 3:0, Аллер, 90+3 - 4:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Фредерикс (Джонсон, 49), Райс, Форнальс, Боуэн (Нобл, 88), Соучек, Масуаку, Антонио (Аллер, 88).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду (Хувер, 73), Рубен Винагре, Коуди, Саисс, Траоре (Фабиу Силва, 62), Моутинью (Витинья, 73), Нету, Рубен Невеш, Боли, Хименес.

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