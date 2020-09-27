"Вест Хэм" уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном"
В рамках 3-го тура АПЛ "Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон".
"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4:0
Голы: Боуэн, 17 - 1:0, Боуэн, 57 - 2:0, Хименес (аг), 66 - 3:0, Аллер, 90+3 - 4:0
"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Фредерикс (Джонсон, 49), Райс, Форнальс, Боуэн (Нобл, 88), Соучек, Масуаку, Антонио (Аллер, 88).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду (Хувер, 73), Рубен Винагре, Коуди, Саисс, Траоре (Фабиу Силва, 62), Моутинью (Витинья, 73), Нету, Рубен Невеш, Боли, Хименес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18