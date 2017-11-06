"Вест Хэм" уволил Билича

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство "молотобойцев" приняло решение уволить хорватского специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона.

Лондонцы по итогам 11 туров занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 9 очков.

Напомним, что 49-летний Билич возглавлял "Вест Хэм" с 2015 года. Его преемником может стать экс-наставник "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленда" Дэвид Мойес. | http://soccernews.ru