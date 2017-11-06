"Вест Хэм" уволил Билича

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"Вест Хэм" уволил Билича

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство "молотобойцев" приняло решение уволить хорватского специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона.

Лондонцы по итогам 11 туров занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 9 очков.

Напомним, что 49-летний Билич возглавлял "Вест Хэм" с 2015 года. Его преемником может стать экс-наставник "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленда" Дэвид Мойес. | http://soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 11 23
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5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
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8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
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13 Саутгемптон 11 13
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