"Вест Хэм" уже нашел замену Биличу

Теги вест хэм юнайтедславен биличдэвид мойес

"Вест Хэм" уже нашел замену БиличуАнглийский "Вест Хэм" уже нашел замену своему главному тренеру Славену Биличу, который был уволен из клуба сегодня днем.

Так, по сведениям Daily Mirror, новым наставником "молотобойцев" станет Дэвид Мойес, последним клубом которого был "Сандерленд". О назначении 54-летнего шотландца на должность главного тренера "Вест Хэм" объявит в течение ближайших 24-х часов.

Напомним, Билич прокомментировал свое увольнение. | soccernews.ru

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