"Вест Хэм" уже нашел замену Биличу
Английский "Вест Хэм" уже нашел замену своему главному тренеру Славену Биличу, который был уволен из клуба сегодня днем.
Так, по сведениям Daily Mirror, новым наставником "молотобойцев" станет Дэвид Мойес, последним клубом которого был "Сандерленд". О назначении 54-летнего шотландца на должность главного тренера "Вест Хэм" объявит в течение ближайших 24-х часов.
Напомним, Билич прокомментировал свое увольнение. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4