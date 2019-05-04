"Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон", а "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм"

"Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон" в матче 37-го тура АПЛ.

В составе победителей голами отметились Марко Арнаутович, оформивший дубль, а также Райан Фредерикс.

"Вест Хэм" - "Саутгемптон" - 3:0 (1:0)

Голы: Арнаутович, 16 - 1:0, Арнаутович, 69 - 2:0, Фредерикс, 72 - 3:0.

"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Санчес, 78), Обианг, Лансини (Лукас, 83), Арнаутович, Антонио, Диангана (Уилшир, 68).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Армстронг (Уорд-Проуз, 68), Хейбьерг, Лемина (Ромеу, 75), Лонг, Ингс (Редмонд, 46), Эль-Юнусси.

В параллельной встрече турнира "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм".

"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Дендонкер, 75.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли (Норрис, 90+3), Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 90+4), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Жота (Килмен, 90+3).

"Фулхэм": Рико, Рим, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан, Кэрни, Замбо (Эллиотт, 88), Р. Сессеньон (Айите, 82), Бабел, Митрович.

"Вест Хэм" с 49 баллами занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, "Саутгемптон", набрав 38 очков, располагается на 16 строчке.

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