"Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон", а "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм"
"Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон" в матче 37-го тура АПЛ.
В составе победителей голами отметились Марко Арнаутович, оформивший дубль, а также Райан Фредерикс.
"Вест Хэм" - "Саутгемптон" - 3:0 (1:0)
Голы: Арнаутович, 16 - 1:0, Арнаутович, 69 - 2:0, Фредерикс, 72 - 3:0.
"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Санчес, 78), Обианг, Лансини (Лукас, 83), Арнаутович, Антонио, Диангана (Уилшир, 68).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери, Армстронг (Уорд-Проуз, 68), Хейбьерг, Лемина (Ромеу, 75), Лонг, Ингс (Редмонд, 46), Эль-Юнусси.
В параллельной встрече турнира "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм".
"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Дендонкер, 75.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли (Норрис, 90+3), Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 90+4), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Жота (Килмен, 90+3).
"Фулхэм": Рико, Рим, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан, Кэрни, Замбо (Эллиотт, 88), Р. Сессеньон (Айите, 82), Бабел, Митрович.
"Вест Хэм" с 49 баллами занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, "Саутгемптон", набрав 38 очков, располагается на 16 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Борнмут
|37
|45
|13
|Кристал Пэлас
|36
|43
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14