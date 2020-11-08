"Вест Хэм" в компенсированное время вырвал победу над "Фулхэмом"

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"Вест Хэм" в компенсированное время вырвал победу над "Фулхэмом"

В рамках 8-го тура АПЛ "Вест Хэм" переиграл "Фулхэм".

"Вест Хэм" - "Фулхэм" 1:0

Гол: Соучек, 90 - 1:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна (Диоп, 63), Райс, Соучек, Боуэн (Лансини, 72), Форнальс (Бенрахма, 72), Цоуфал, Аллер.

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон, Айна, Замбо-Ангисса (Кавалейру, 90), Кэрни, Декордова-Рид (Лофтус-Чик, 83), Рид, Лукман, Митрович.

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