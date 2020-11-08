"Вест Хэм" в компенсированное время вырвал победу над "Фулхэмом"
В рамках 8-го тура АПЛ "Вест Хэм" переиграл "Фулхэм".
"Вест Хэм" - "Фулхэм" 1:0
Гол: Соучек, 90 - 1:0
"Вест Хэм": Фабианьски, Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна (Диоп, 63), Райс, Соучек, Боуэн (Лансини, 72), Форнальс (Бенрахма, 72), Цоуфал, Аллер.
"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон, Айна, Замбо-Ангисса (Кавалейру, 90), Кэрни, Декордова-Рид (Лофтус-Чик, 83), Рид, Лукман, Митрович.
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|М
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18