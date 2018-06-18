"Вест Хэм" в шаге от приобретения перспективного француза

Защитник "Тулузы" Исса Диоп в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 21-летний француз уже прибыл в Лондон для прохождения медобследования. Сумма трансфера составит около 28,5 миллионов евро.

Диоп является воспитанником "Тулузы", за основную команду выступает с 2015 года, сыграл 95 матчей и забил 6 голов.

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