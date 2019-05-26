"Вест Хэм" ведет переговоры с "Барселоной" по трансферу Гомеша
"Вест Хэм" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу, сообщает The Times.
По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. Также на игрока нацелены "Эвертон" и "Тоттенхэм".
В этом сезоне 25-летний Гомеш на правах аренды выступал за "Эвертон", провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.
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