"Вест Хэм" ведет переговоры с "Барселоной" по трансферу Гомеша

"Вест Хэм" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу, сообщает The Times.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. Также на игрока нацелены "Эвертон" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне 25-летний Гомеш на правах аренды выступал за "Эвертон", провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Уткин: "Тренер у "Барселоны" пустое место. Физрук". | http://soccernews.ru