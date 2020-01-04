"Вест Хэм" включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят арендовать 20-летнего португальца на полтора года с опцией последующего выкупа.

Напомним, что на перспективного хавбека также претендует "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Бенфику" 12 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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