"Вест Хэм" включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
Лондонский "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "молотобойцы" хотят арендовать 20-летнего португальца на полтора года с опцией последующего выкупа.
Напомним, что на перспективного хавбека также претендует "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Бенфику" 12 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|21
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|21
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|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
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|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14