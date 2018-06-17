"Вест Хэм" возобновил переговоры по трансферу Пасторе

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"Вест Хэм" возобновил переговоры по трансферу Пасторе

Лондонский "Вест Хэм" возобновил переговоры по трансферу полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" рассчитывают убедить 28-летнего аргентинца снизить свои финансовые аппетиты.

Если "Вест Хэму" удастся согласовать с Пасторе размер зарплаты, то клуб заплатит за него около 20 миллионов евро.

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