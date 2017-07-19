"Вест Хэм" вступил в борьбу за Бальде Кейта

Атакующий полузащитник "Лацио" Бальде Кейта может продолжить карьеру в Англии, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, на 22-летнего сенегальца нацелился "Вест Хэм". Лондонский клуб уже предложил "орлам" за трансфер футболиста 27,5 миллионов евро плюс пять миллионов в качестве бонусов.

"Молотобойцы" готовы платить Кейта более трёх миллионов евро в год.

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