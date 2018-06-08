"Вест Хэм" вступил в борьбу за игрока "Барселоны"

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"Вест Хэм" вступил в борьбу за игрока "Барселоны"

"Вест Хэм" стал очередным претендентом на бразильского полузащитника "Барселоны" Рафинью, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы оценивают своего игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 25-летним Рафиньей также интересуются "Ливерпуль", "Арсенал" и "Интер".

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