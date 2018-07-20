"Вест Хэм" вступил в борьбу за одного из лучших защитников ЧМ-2018

"Вест Хэм" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Бешикташа" Домагою Виде, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Турки оценивают игрока в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Видой также интересуются "Ливерпуль" и "Севилья".

На Чемпионате Мира-2018 29-летний Вида провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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