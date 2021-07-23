"Вест Хэм" вступил в борьбу за защитника "Ливерпуля"

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"Вест Хэм" вступил в борьбу за защитника "Ливерпуля" Фото: инстаграм Уильямса

"Вест Хэм" готов побороться за защитника "Ливерпуля" Натаниела Филлипса.

По сведениям Sky Sports, на 24-летнего футболиста также претендуют "Бернли", "Брайтон" и "Ньюкасл".

Соглашение Филлипса с клубом рассчитано до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Филлипс провел 20 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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