"Вест Хэм" вступил в переговоры по трансферу Смолова

Лондонский "Вест Хэм" не теряет надежд купить нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" уже вступили в переговоры с "быками" по поводу трансфера 27-летнего футболиста.

Однако между клубами возникли разногласия в вопросе формы сделки. "Вест Хэм" хочет арендовать Смолова с опцией последующего выкупа, а "Краснодар", в свою очередь, настаивает на постоянном переходе за 13,6 миллионов евро.

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