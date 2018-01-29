"Вест Хэм" вступил в переговоры по трансферу Смолова

Теги вест хэм юнайтедкраснодарфедор смолов

"Вест Хэм" вступил в переговоры по трансферу Смолова

Лондонский "Вест Хэм" не теряет надежд купить нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" уже вступили в переговоры с "быками" по поводу трансфера 27-летнего футболиста.

Однако между клубами возникли разногласия в вопросе формы сделки. "Вест Хэм" хочет арендовать Смолова с опцией последующего выкупа, а "Краснодар", в свою очередь, настаивает на постоянном переходе за 13,6 миллионов евро.

Не пропустите: Пелле может перейти в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов