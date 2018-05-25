"Вест Хэм" выделит рекордную для себя сумму на трансферы

Ближайшим летом "Вест Хэм" выделит рекордную для себя сумму на покупку новых игроков, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини получит на усиление состава своей команды 85 миллионов евро. На эти средства аргентинский специалист рассчитывает подписать 4-5 игроков.

Напомним, Эвра покинул "Вест Хэм". | soccernews.ru