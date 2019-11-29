"Вест Хэм" выдвинул ультиматум Пеллегрини

Наставник лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини может лишиться работы уже на следующей неделе.

По информации Daily Mail, чилийскому специалисту дали два матча на исправление текущей ситуации.

Сообщается, что руководство клуба уволит тренера, если в играх с "Челси" в субботу и с "Вулверхэмптоном" в следующую среду команда не добьётся приемлемого результата.

66-летний Пеллегрини возглавляет "Вест Хэм" с мая 2018 года и зарабатывает по трёхлетнему контракту 8,17 миллионов евро за сезон.

"Молотобойцы" занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 13 сыгранных туров.

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