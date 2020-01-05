"Вест Хэм" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Теги вест хэм юнайтедджиллингем

"Вест Хэм" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Вест Хэм" добыл выездную победу над "Джиллингемом" и вышел в следующий раунд турнира.

"Джиллингем" - "Вест Хэм" 0:2

Гол: Сабалета, 74 - 0:1, Форнальс, 90 - 0:2

"Джиллингем": Бонэм, Джонс, Такер, Огилви, Эмер, О`Коннор (Маршалл, 79), Ли, О`Киф, Фуллер (Нджоли, 86), Хэнлан, Джакубяк (Чарльз-Кук, 79).

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 43), Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Снодграсс (Форнальс, 70), Райс, Фелипе Андерсон, Лансини, Огбонна, Аллер.  

Читайте также: "Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона"

"Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов