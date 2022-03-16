"Вест Хэм" выступил с заявлением по поводу расследования "дела Зума"

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"Вест Хэм" выступил с заявлением по поводу расследования "дела Зума"

Фото: инстаграм Курта Зума/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Вест Хэма" выступила с заявлением по поводу расследования по делу французского защитника Курта Зума, который обвиняется в жестоком обращении с животными.

"Курт сотрудничает со следствием, клуб его поддерживает. Коты Зума были обследованы ветеринарами, с их здоровьем все в порядке. Дальнейших комментариев ни от "Вест Хэма", ни от Зума не будет", - приводит заявление пресс-службы Sky Sports.

Напомним, что несколько недель назад в сети появилось видео, как Зума бьет кошку, которая разбила вазу. После этого с игроком растогли контракты спонсоры.

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