"Вест Хэм" забил пять голов, но все равно не смог победить "Арсенал"

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Завершился матч в рамках 29 тура Английской Премьер Лиги между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". Игра развивалась по замысловатому сценарию и завершилась со счетом 3:3. Первые полчаса встречи стали настоящим шоком для Артеты и его игроков. Уже к 32 минуте "молотобойцы" вели со счетом 3:0. Лишь автогол Соучека смог немного скрасить впечатление от первого тайма. Во второй половине игра перевернулась. Гости чаще и опаснее атаковали и вынудили "Вест Хэм" забить еще один гол в собственные ворота. Окончательный счет установил Ляказетт на 82 минуте. "Арсенал", отыграв разницу в 3 гола, смог подняться на 9 строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. Хозяева остались на 5 месте, имея в своем активе 49 баллов.

"Вест Хэм" - "Арсенал" 3:3 (3:1)

Голы: Лингард, 15 - 1:0, Боуэн, 17 - 2:0, Соучек, 32 - 3:0, Соучек,38 (автогол) - 3:1, Доусон, 61 (автогол) - 3:2, Ляказетт, 82 - 3:3

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуэн (Нобл, 74), Антонио.

"Арсенал": Лено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81).