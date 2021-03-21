"Вест Хэм" забил пять голов, но все равно не смог победить "Арсенал"

Теги арсенал лондонвест хэм юнайтед

"Вест Хэм" забил пять голов, но все равно не смог победить "Арсенал"Фото: Твиттер @premierleague
Завершился матч в рамках 29 тура Английской Премьер Лиги между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". Игра развивалась по замысловатому сценарию и завершилась со счетом 3:3. Первые полчаса встречи стали настоящим шоком для Артеты и его игроков. Уже к 32 минуте "молотобойцы" вели со счетом 3:0. Лишь автогол Соучека смог немного скрасить впечатление от первого тайма. Во второй половине игра перевернулась. Гости чаще и опаснее атаковали и вынудили "Вест Хэм" забить еще один гол в собственные ворота. Окончательный счет установил Ляказетт на 82 минуте. "Арсенал", отыграв разницу в 3 гола, смог подняться на 9 строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. Хозяева остались на 5 месте, имея в своем активе 49 баллов.

"Вест Хэм" - "Арсенал" 3:3 (3:1)

Голы: Лингард, 15 - 1:0, Боуэн, 17 - 2:0, Соучек, 32 - 3:0, Соучек,38 (автогол) - 3:1, Доусон, 61 (автогол) - 3:2,  Ляказетт, 82 - 3:3

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуэн (Нобл, 74), Антонио.

"Арсенал": Лено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81). 

Читать также: Тирни назвал Артету футбольным гением | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом"

Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов