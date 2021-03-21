"Вест Хэм" забил пять голов, но все равно не смог победить "Арсенал"
Фото: Твиттер @premierleague
Завершился матч в рамках 29 тура Английской Премьер Лиги между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". Игра развивалась по замысловатому сценарию и завершилась со счетом 3:3. Первые полчаса встречи стали настоящим шоком для Артеты и его игроков. Уже к 32 минуте "молотобойцы" вели со счетом 3:0. Лишь автогол Соучека смог немного скрасить впечатление от первого тайма. Во второй половине игра перевернулась. Гости чаще и опаснее атаковали и вынудили "Вест Хэм" забить еще один гол в собственные ворота. Окончательный счет установил Ляказетт на 82 минуте. "Арсенал", отыграв разницу в 3 гола, смог подняться на 9 строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. Хозяева остались на 5 месте, имея в своем активе 49 баллов.
"Вест Хэм" - "Арсенал" 3:3 (3:1)
Голы: Лингард, 15 - 1:0, Боуэн, 17 - 2:0, Соучек, 32 - 3:0, Соучек,38 (автогол) - 3:1, Доусон, 61 (автогол) - 3:2, Ляказетт, 82 - 3:3
"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуэн (Нобл, 74), Антонио.
"Арсенал": Лено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18