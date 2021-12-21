"Вест Хэм" заинтересован в Хвиче

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Грузинский хавбек казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия заинтересован клуб английской премьер-лиги, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский "Вест Хэм" связался с "Рубином" по поводу возможного трансфера. В российском клубе за 20-летнего игрока намерены выручить 13 миллионов фунтов (почти 15,3 млн евро).

Ранее сообщалось, что, помимо "Вест Хэма", в Хвиче заинтересованы "Эвертон" и "Саутгемптон".

В нынешнем сезоне грузин сыграл 17 матчей за во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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